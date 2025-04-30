На Украине хотят разрешить заключать контракт с армией гражданам старше 60 лет

В украинском парламенте зарегистрирован законопроект, согласно которому заключать контракт на военную службу смогут граждане старше 60 лет, сообщает ТАСС .

Автором документа выступил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Соавторами стали 37 украинских депутатов.

Они предлагают с помощью нового закона предоставить гражданам старше 60, которые были признаны годными по показаниям военно-врачебной комиссии, право добровольно заключать контракты на службу в армии. Их будут принимать в ряды ВСУ с письменного согласия командира воинской части.

Документ уже зарегистрирован, он появился на сайте украинского парламента. Сейчас на Украине мобилизуют мужчин от 25 до 60 лет.

Ранее стало известно, что на Украине сотрудников ТЦК заставят вступить в ряды ВСУ. Ими заменят раненых военнослужащих.