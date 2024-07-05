На Трепову* подали в суд из-за долга в 170 тыс рублей за жилье

Осужденная по делу о гибели военкора Владлена Татарского Дарья Трепова* оказалась должна за квартиру около 170 тыс. рублей, сообщает SHOT .

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск к Треповой* от ООО «ЖКС № 1 Пушкинского района».

У девушки есть квартира на улице Артиллерийской, доставшаяся в наследство от отца. За жилье никто не платил последние десять лет. У квартиры есть и другие владельцы, но истец не может их отыскать.

С Дарьи хотят взыскать 174 тыс. руб., куда входит сам долг за квартиру и госпошлина.

Общая сумма гражданских исков о возмещении ущерба к Треповой* составляет более 24,7 млн руб.

Дарью Трепову* осудили на 27 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии за теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Она будет отбывать его в одном из регионов Российской Федерации.

*внесена в реестр террористов и экстремистов в России.