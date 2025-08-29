На территории Луховиц пройдет общеобластной праздник «Парк знаний»

1 сентября в парке имени Воробьева города Луховицы состоится общеобластной праздник «Парк знаний» в честь Дня знаний. Организаторами выступают волонтеры этого общественного пространства и сотрудники Дома культуры «Старт», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К участию приглашаются жители и гости города – как дети, так и взрослые. Праздник для них пройдет бесплатно 0+

Местом проведения события станет центральная часть парка.

Праздник начнется в 14.00 с открытия фотозоны и познавательной площадки от учебного центра «Пифагор». В 14.30 стартует урок у мастера «Здравствуй, школа». С 15.00 откроется площадка, где посетители парка смогут бесплатно сделать себе аквагрим. С 15.30 до 16.30 пройдет открытое занятие от педагогов и воспитанников студии современного танца «Стиль L-city» Дома культуры «Старт». В 16.30 начнется аниматорская программа «Навстречу знаниям!»

Развлекательная программа продолжится творческим мастер-классом «Готовимся к школе». Он стартует в 17.00. Кульминацией праздника «Парк знаний» станут веселые старты. Они начнутся в 17.30, а завершатся в 18.00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.