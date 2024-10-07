На телеканале «Спас» предложили отдавать рожденных от насильников детей в РПЦ

Кормухин: зачатого после изнасилования ребенка нужно родить и отдать в РПЦ

Девушки, которые забеременели в результате изнасилования, не должны делать аборт. Им нужно родить ребенка, после чего отдать в РПЦ, выразил мнение в эфире телеканала «Спас» глава движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Чтобы количество абортов уменьшалось, властям нужно провести переговоры с церковью и создать православные детские дома. В них смогут выращивать детей, которые были зачаты девушками в результате изнасилования, считает Кормухин.

«А если этого ребенка… Девушка его зачла из-за изнасилования. Церковь готова его принять. Ты его роди, ты его не убивай. Церковь воспитает», — сказал глава движения «Сорок Сороков».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что тем жителям России, которые состоят в браке, контрацептивы не требуются. Он также отметил, что нельзя в старших классах разрешать беспорядочные половые связи. Это неправильно и нарушает российские устои.