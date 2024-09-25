Депутат Милонов рассказал, кому из россиян нужны контрацептивы

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Тем жителям России, которые состоят в браке, контрацептивы не требуются. Об этом рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Народный избранник заявил, что положительно относится к продаже контрацептивов в аптеках. Они помогают избежать непредвиденной беременности и как следствие абортов. Средства защиты помогают уберечь половой орган от венерических заболеваний.

Однако даже контрацептивы защищают не на 100%, считает депутат. Безопаснее всего — «жить с хорошим человеком».

«Я думаю, что те, кто находится в браке, им это (контрацептивы. — ред.) не надо», — сказал Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Депутат отметил, что нельзя в старших классах разрешать беспорядочные половые связи. Это неправильно и нарушает российские устои.

Ранее Милонов призвал владельцев магазинов скрывать презервативы от детей. По его мнению, показывать их на кассе неуместно.