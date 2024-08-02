На столичных предприятиях создают передовую продукцию

Московские компании активно наполняют рынок новыми продуктами, среди которых — роботизированный постамат для розничной торговли и логистической сферы, высокотехнологичный провод ля экстремальных условий и «умные» паспорта для незрячих. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что столица уделяет повышенное внимание развитию высокотехнологичных производств. По этой причине в Москве растет число производств компьютеров, микроэлектроники, роботизированных систем, электроники и прочих автоматизированных продуктов.

«За первые 5 месяцев 2024-го столичные производители компьютеров, оптики и электроники нарастили объем выпуска более чем в 2,2 раза. Решения московских промышленников помогают, как в промышленных областях, так и в социальной сфере», — сказал Гарбузов.

Предприятие ISBC разработало и выпустило «умные» паспорта для инвалидов по зрению, которые используют собак-проводников. В умной RFID-бумаге содержится NFC-метка, которая позволяет переходить на сайт школы, содержащий информацию по работе с собаками-проводниками. Умные паспорта получили уже 5 потоков выпускников. По закону, регламентирующему форму удостоверения для незрячих, вносить изменения в нее нельзя, при этом умная бумага ISBC позволяет интегрировать дополнительный цифровой функционал в документ не нарушая нормативные требования.

Столичный завод «Спецкабель» готовит к серийному производству первый в своем ассортименте высокотехнологичный провод СКОР. Изделие обладает повышенной теплостойкостью, которая позволяет работать бесперебойно при напряжении до 600В переменного тока с частотой в 50Гц. Провод устойчив к воздействию смазочных материалов, влажности и солнечных лучей. Его можно использовать при температурах от минус 70 до 180 градусов по Цельсию, что позволяет применять его в экстремальных условиях и делает востребованным в электронной, медицинской, автомобильной, авиационной и судовой промышленностях.

Производственно-инжиниринговая компания Engy из Москвы разработала и выпустила роботизированный высокоскоростной постамат — Робобокс. Устройство способно полностью заменить традиционные постаматы и пункты выдачи заказов.

Благодаря автономному режиму изделие способно без участия человека работать круглосуточно. Систему можно использовать для приема и выдачи интернет-заказов и посылок в пунктах выдачи заказов или ритейл-сетях, а также в сфере складской логистики. Робобокс обладает стеллажной системой хранения и обеспечивает выдачу, быстрый прием и оперативную сортировку посылок по принципу единого окна. Постамат проектировали по модульному принципу, и его можно легко масштабировать почти для любых задач.

«Робобокс — это высокотехнологичное решение, позволяющее хранить до 300 посылок на площади размером 4х квадратных метра, а также быстрее, чем в обычном постамате выдавать посылки получателям. Роботизированный постамат — это полностью отечественное решение с программным обеспечением собственной разработки» — рассказал генеральный директор группы компаний Engy Олег Синюхин.

Москва — город с развитым производством. В мегаполисе работает более 4,2 тыс. промплощадок, на которых трудоустроены свыше 725 тыс. человек. Каждый день открывают 100 малых и от 40 до 50 средних и крупных предприятий. Они выпускают различные товары, в том числе сложную технику, медоборудование, лекарства, мебель, косметику, обувь, одежду и многое другое.

Созданные в столице комфортные условия для бизнеса помогают развиваться малым, средним и крупным предприятиям. Им доступны более 20 мер системной городской поддержки, включая целевые займы и субсидии. Также работают антикризисные инструменты.