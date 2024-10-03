На стадионе «Торпедо» Люберец завершили устройство монолитных конструкций трибуны

сегодня в 19:58

Продолжается реконструкция стадиона «Торпедо» в городском округе Люберцы, подрядная организация завершила полностью устройство фундаментной плиты и стен КПП, монолитных конструкций трибуны, спортзала ФОК, сообщает пресс-служба администрации округа.

«На объекте задействовано 90 специалистов, работает техника. Строители выполняют фасадные работы, ведут устройство полов трибун, монтаж вентиляции, отделочные работы. На стадионе рабочие укладывают четвертый слой основания стадиона, монтируют осветительные мачты. Завершено устройство фундаментной плиты и стен КПП, монолитных конструкций трибуны, спортзала ФОК, подпорной стены и фундаментов мачт освещения», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он подчеркнул, что после реконструкции на «Торпедо» появятся современное футбольное поле с подогревом, функциональные трибуны свыше 1500 зрителей, ФОК с универсальным залом, площадки для игровых видов спорта, выполнения нормативов ГТО и воркаута, беговые дорожки.

Открытие обновленного стадиона запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.