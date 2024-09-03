На Солнце зародился суперцентр солнечных пятен

На Солнце рождается суперцентр солнечных пятен, который на данный момент еще не виден с Земли, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ранее стало известно о росте числа пятен на Солнце. Индекс солнечной активности в августе 2024 года составил 215,5, что поразило ученых.

Они предположили, что в связи с неожиданно высокой активностью за видимым краем солнечного диска образовался новый суперцентр солнечных пятен. С Земли его пока не видно, но уже в ближайшие дни он станет заметен.

Подтверждением этого стал мощный взрыв на Солнце, произошедший на невидимой с Земли стороне звезды 1 сентября. На поступивших изображениях было видно огромное облако плазмы.

Ученые предполагают, что суперцентр пятен в ближайшие дни выйдет к линии Солнце — Земля и станет причиной нового периода возмущений магнитосферы нашей планеты.