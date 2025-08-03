На Солнце зафиксировали мощную вспышку класса М2.9

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3 августа впервые за полтора месяца на Солнце произошла мощная вспышка класса М2.9, которая пока неизвестно как повлияет на Землю. Об этом сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, пишет РИА Новости .

По словам Богачева, пока нет ясности относительно потенциальных геомагнитных эффектов этого явления для Земли.

Начальный анализ информации не выявил движения солнечного вещества по направлению к нашей планете. Специалисты продолжают следить за ситуацией.

Ранее сообщалось, что в течение дня 1 августа на Солнце произошли 15 вспышек, их заметили на рентгеновских мониторах GOES. Однако никакого воздействия на Землю эти события не произвели.