На Солнце произошло 15 вспышек за прошедшие сутки

За 1 августа на Солнце было зарегистрировано 15 вспышек, их заметили на рентгеновских мониторах GOES, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

А 31 июля выявлено шесть таких событий.

Основная часть вспышек на звезде сформировалась в новой активной области 4167. Там также сжигалась появившаяся вместе с ней энергия. Остальные вспышки рассеяны по диску почти равномерно. Область 4167 находится почти точно на линии Солнце-Земля.

Сейчас вспышечная активность на звезде показывает признаки стабилизации. Еще прекратился рост солнечных пятен. Таким образом, у всплеска был ограниченный характер, он локализован в пределах одних суток. Воздействия на Землю не оказано.