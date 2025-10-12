На Солнце сформировался протуберанец «совершенно неадекватного размера»

«Судя по всему, Солнце пытается его выбросить в космос по частям, но пока без какого-либо успеха», — говорится в сообщении.

Ученые добавили, что в воскресенье или понедельник Солнце с вероятностью 90% выбросит протуберанец целиком. При этом, если он задержится на Солнце еще на 3-4 дня, то существует риск для Земли.

Протуберанец — это образование из раскаленных газов, которое возникает на поверхности Солнца. Он выглядит как светящийся выступ на краю звезды.

Ранее стало известно, что на Солнце произошел мощный выброс плазмы, который может дойти до Земли. Плазме нужно от 2 до 5 суток, чтобы достичь нашей планеты.

