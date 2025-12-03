В Мастерской управления «Сенеж» состоялась торжественная церемония вручения премии президентской платформы «Россия — страна возможностей». Отличительной особенностью этого года стала специальная номинация Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Страну меняют люди», сообщается на сайте Агентства.

Премия президентской платформы «Россия — страна возможностей» призвана выявить и поддержать тех россиян, кто развивает страну и создает возможности для других. Благодаря ей создано сообщество неравнодушных людей, которые реализуют инициативы в различных сферах жизни, вносят свой вклад в развитие общества и служат примером для окружающих.

Приветственный адрес финалистам премии «Россия — страна возможностей» направил президент России Владимир Путин. Приветствие зачитал генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В 2025 году для участия в премии поступило более 58 тысяч заявок, из которых награды получили 10 победителей в 10 номинациях. В этом году появилась специальная номинация Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Страну меняют люди». Из ста человек, прошедших экспертную оценку и народное голосование в рамках премии, Агентство отобрало десять, проекты которых посчитало наиболее перспективными и проработанными. Они станут частью экосистемы АСИ и получат:

помощь в выстраивании диалога с органами государственной власти;

консультации по существующим программам поддержки;

поддержку в поиске новых партнеров для пилотирования решений;

информационное и международное продвижение.

Сертификаты на предоставление лидерской поддержки от Агентства победителям в спецноминации вручила заместитель генерального директора — директор по внешним и внутренним коммуникациям АСИ Анна Усачева.

Победители специальной номинации «Страну меняют люди»

1. Александра Бакшеева – общественный уполномоченный города Москвы по вопросам защиты прав в резонансных делах предпринимателей.

Александра — создатель Центра экономической интеграции и взаимодействия бизнеса с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями.

2. Никита Проскурин — исполнительный директор ООО «Гики Хаус».

Никита руководит проектом «Фабрика Видеоигр» — это акселератор, который с 2024 года помогает молодым разработчикам игр из России ускорять выпуск собственных игр, усиливает навыки в продвижении продукта и позволяет стать частью большого сообщества разработчиков.

3. Николай Коффт — генеральный директор ООО НПК «Органикпром».

Николай — разработчик проекта «КАЛИНА», который позволяет перерабатывать органические отходы в почвенные продукты. С 2017 года он развивает сеть пилотных площадок, обучает предприятия и сообщества ответственному обращению с отходами, создает рабочие места и формирует новую экологическую культуру.

4. Василий Шупиков — генеральный директор ООО «ЗАНОВО».

Компания Василия производит компактное оборудование для переработки пластика в новые изделия и предлагает открытие экоцентров под ключ на базе этого оборудования. Каждый такой центр площадью от 10 кв. м может работать с одним сотрудником.

5. Ольга Бадма-Халгаева — постоянный представитель Республики Марий Эл при президенте России.

Ольга — основатель и лидер социального проекта «СВОя сила». Его основная цель — оказать системную помощь семьям бойцов, обеспечить профессиональное переобучение и приобретение навыков социально-психологической поддержки, самостоятельного преодоления кризисных ситуаций, а также изучение методов работы с травмами и посттравматическими стрессовыми расстройствами.

6. Андрей Богданов — исполнительный директор Фонда развития Физтех-школ.

Андрей создал образовательную платформу на базе Физтех-лицея им. П. Л. Капицы и МФТИ, которая включает более 20 проектов и охватывает свыше 85 тысяч участников из 70 регионов страны.

7. Денис Железников — директор ООО «Вери Гуд Групп».

Денис — создатель культурных инициатив о Севере России: уже 20 лет он организует событийные, креативные, музейные и культурные проекты, которые привлекают жителей и туристов, сохраняют культурное наследие и делают Север узнаваемым.

8. Алина Контарева — президент АНО Центр помощи многодетным семьям «МногоМама».

Алина с 2014 года помогает многодетным семьям, создала центр «МногоМама», который охватывает 89 российских регионов и имеет более 60 направлений поддержки — от культурных до юридических и медицинских услуг.

9. Мария Самоделкина – генеральный директор АНО «Волонтерский центр Нижегородской области».

Мария развивает человеческий капитал и лидерский потенциал Нижегородской области, создает комфортные условия для приобретения новых знаний, навыков и компетенций. В 2022 году был создан проект «Лидеры Нижегородской области». Сегодня уже сформировалась большая экосистема проектов: «Герои Нижегородской области», «Женское лидерство» и т. д.

10. Роман Витенко — руководитель подразделения в ММАУ «Молодежный центр „Свое дело“.

Роман руководит проектом «Трудовой отряд Главы города» — инициативой, которая помогает подросткам в возрасте от 14 до 18 лет получить свою первую работу, одновременно воспитывая в них заботливое и уважительное отношение к своему городу и сообществу.

В церемонии вручения наград также приняли участие генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Юрий Лескин, заместитель генерального директора Российского общества «Знание», генеральный директор Центра знаний «Машук» Антон Сериков, генеральный директор АО «Русская Медиагруппа» Любовь Маляревская, руководитель направления устойчивого развития VK Ксения Топоркова и руководитель по работе с медиа и СМИ в «Дзене» Артем Музлаев.

С полным списком победителей и финалистов премии президентской платформы «Россия — страна возможностей» можно ознакомиться по ссылке.

