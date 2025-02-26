На портале госуслуг Подмосковья открылись возможности для некоммерческих организаций

Некоммерческие организации Подмосковья могут оформить заключение о соответствии услуг онлайн. Чтобы подать заявление, некоммерческой организации следует авторизоваться на региональном портале и открыть страницу услуги. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

«Теперь социально ориентированные некоммерческие организации могут пройти оценку качества оказания общественно полезных услуг и оформить заключение о соответствии в электронном виде. Все, что потребуется сделать, — это заполнить онлайн-заявление, приложить документы и дождаться ответа в личном кабинете на региональном портале», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО), которые состоят в реестре исполнителей общественно полезных услуг или планируют войти в него, должны иметь заключение о соответствии качества услуг. Его выдают госорганы, которые курируют направление деятельности организации. Ведомство проводит оценку качества услуг и направляет решение в виде заключения или отказа.

Если СОНКО работает в сфере культуры, необходимо перейти по следующей ссылке, для сферы туризма доступна другая ссылка, для сферы физкультуры и спорта — еще одна. Также можно набрать в строке поиска наименование услуги «Оценка качества оказания социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг» и выбрать свою область деятельности.

Услуга доступна для юридических лиц, предоставляется бесплатно в течение 21 рабочего дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.