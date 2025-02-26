На полях Подмосковья выращивают теплолюбивый подсолнечник

Один из символов солнца, урожая и лета — подсолнечник. Его выращивают не только в жарких, южных регионах нашей страны. Он прижился и на подмосковных полях. Семена растения богаты белком, клетчаткой, витаминами (особенно витамином E, B) и минералами (магний, селен, медь). Кроме того, в них содержатся антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что на территории региона действует несколько предприятий по выращиванию подсолнечника: ООО «Юг Подмосковья», ООО «Клемово», ООО «МясоМолокоРесурс» и другие. Лидерами стали городской округ Коломна и Серебряные Пруды. Всего за прошлый год было собрано около 3 тысяч тонн урожая.

Подсолнечник служит сырьем для производства муки, пекарских изделий, кормов для животных. Переработанные семена добавляют в энергетические спортивные батончики и смеси. Масло используется в кулинарии и входит в состав косметических продуктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.