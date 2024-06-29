На подмосковном стенде выставки «Россия» можно изготовить оберег-Чебурашку

Гости пространства Московской области в рамках празднования Дня молодежи на выставке «Россия» в павильоне № 75 ВДНХ могут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению оберега-Чебурашки для участников специальной военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«В Подмосковье больше 2 миллионов молодых ребят. Все они очень разные, со своими интересами, увлечениями, мировоззрением. Но всех их объединяет желание развиваться, расти, становиться лучше, помогать развиваться Московской области. Наша молодежь сильная, искренняя, талантливая, которая гордится своей страной, чтит историю и поддерживает героев настоящего», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Она пожелала молодому поколению не терять азарт, делать добрые дела, а также развиваться на благо себя и Родины. В рамках мероприятия посетителям предложили вместе с активистами Московского областного регионального отделения Российского союза сельской молодежи изготовить для бойцов российской армии талисман-оберег Чебурашку.

«В апреле я была в зоне специальной военной операции, где в госпитале ребята очень просили, чтобы в бой можно было брать вот таких замечательных Чебурашек. Поэтому собрали команду из всех активистов, всех неравнодушных людей и начали вязать. И мы знаем, что наши бойцы всегда их получают. Нам даже присылают фотографии, как помещают Чебурашек в карман бронежилетов», — поделилась председатель Московского областного регионального отделения РССМ Алена Линовицкая.

Волонтеры передадут всех созданных на мастер-классе оберег-Чебурашку на фронт. Талисман доставят бойцам СВО в рамках акции «Доброе дело».

До закрытия выставки «Россия» осталось 10 дней. Актуальную афишу мероприятий на стенде Подмосковья можно найти на официальном портале.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.