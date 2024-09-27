На подмосковном КПО прошел эксперимент по посадке экзотических растений

Зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов с рабочим визитом посетил КПО, расположенный на территории городского округа Солнечногорск. В специально оборудованной экспериментальной теплице в техногрунт были высажены саженцы лаванды, манго и маракуйи, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«На территории Подмосковья работает 11 комплексов по переработке отходов. Все они автоматизированы и оснащены новейшим оборудованием. Наша цель на всех КПО создать условия, при которых не будет возникать запахов и загрязнения почвы. Сейчас отбирается более 40 компонентов вторсырья — макулатура, стеклянная тара, металл и другие. Безусловно, все технологические процессы на комплексах необходимо продолжать совершенствовать, а также стараться создавать безопасные и благоприятные условия в том числе для сотрудников таких предприятий», — сказал Мурашов.

На техническом грунте растения достаточно хорошо приживаются, в также демонстрируют быстрый и здоровый рост.

Также в ходе осмотра комплекса Владислав Сергеевич оценил работу очистных сооружений, сортировочных лент и насосного оборудования.

«На сегодняшний день КПО „Нева“ — самый технологичный комплекс по переработке отходов в Подмосковье и во всей стране. Рекомендую брать с него пример», — добавил Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил главе государства Владимиру Путину о том, что на территории Московской области было закрыто 39 полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Сейчас идет активная рекультивация, на 17 объектах этот процесс полностью завершен.