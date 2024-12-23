На побережье села Челядиново обнаружили пятна мазута
Местные жители и волонтеры села Челядиново очистили пляж от мазута
На побережье села Челядиново в Ленинском районе вновь обнаружены пятна мазута. 22 декабря местные жители вместе с волонтерами оперативно очистили пляж от загрязнения, сообщает «Крым 24».
Однако 23 декабря на берегу вновь появилось мазутное загрязнение. Глава Челядинского сельского поселения Андрей Осипов сообщил, что будут предприняты усилия для устранения проблем и ситуация не считается угрожающей.
«Как и вчера, осилим и постараемся все убрать. Ситуация не критическая», - заявил он.
Между тем на Кубани после разлива мазута произошел массовый выброс дельфинов на берег. По данным научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа», видимых следов мазута на телах нет, но китообразные могли отравиться рыбой или получить острую инфекцию.