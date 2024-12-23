На побережье села Челядиново обнаружили пятна мазута

На побережье села Челядиново в Ленинском районе вновь обнаружены пятна мазута. 22 декабря местные жители вместе с волонтерами оперативно очистили пляж от загрязнения, сообщает «Крым 24» .

Однако 23 декабря на берегу вновь появилось мазутное загрязнение. Глава Челядинского сельского поселения Андрей Осипов сообщил, что будут предприняты усилия для устранения проблем и ситуация не считается угрожающей.

«Как и вчера, осилим и постараемся все убрать. Ситуация не критическая», - заявил он.

Между тем на Кубани после разлива мазута произошел массовый выброс дельфинов на берег. По данным научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа», видимых следов мазута на телах нет, но китообразные могли отравиться рыбой или получить острую инфекцию.