На платформе «Волонтеры Подмосковья» зарегистрировано более 50,5 тыс человек

Конец октября в Московской области завершается праздничной датой — Днем волонтера. Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов , на сегодняшний день от региона на федеральной платформе Добро.РФ зарегистрировано свыше 129 тыс. волонтеров, на платформе «Волонтеры Подмосковья» — более 50,5 тыс. человек и 132 молодежных организации в сфере добровольческой деятельности. Об этом сообщате пресс-служба Мособлдумы.

Парламентарий выделил наиболее активные из отделений: волонтерский корпус «Мособлспорт», волонтеры-экологи «Делай!» в МО, волонтерский центр охраны природы, «Волонтеры-медики» и другие.

«Это люди, которые не ради каких-либо поощрений, а по велению души делают добрые дела. Мы особенно четко осознали, насколько много вокруг нас тех, кто совершенно безвозмездно готов прийти на помощь, в 2020 году, во время пандемии коронавирусной инфекции. И потом убедились в крепком волонтерском тыле, когда началась спецоперация. В качестве благодарности за работу наших добровольцев мы разрабатываем для них меры поддержки. Так, для них предусмотрено обеспечение питанием, помещением во временное пользование, оплата проезда. Кроме того, в 2023 году мы приняли закон, согласно которому волонтеры имеют право за счет региональных средств застраховать свои жизнь или здоровье или получить компенсацию за уже оформленную страховку», — подчеркнул Брынцалов.

В рамках оказания помощи участникам спецоперации и жителям освобожденных территорий, добавил он, организована работа 58 штабов общероссийского движения #МЫВМЕСТЕ.

«Сбор помощи ведется в рамках акции „Доброе дело“. По всей области работает 81 пункт. Все, что удается собрать — передается в Региональный распределительный центр в городском округе Балашиха, затем помощь направляется нуждающимся. За все время акции из Московской области на Донбасс отправлено свыше 6,3 тыс. тонн гуманитарной помощи и совершено 147 рейсов. Общее количество волонтеров Подмосковья, которые занимаются сбором, сортировкой и доставкой помощи в рамках „Доброго дела“ — порядка 2 тыс. человек», — сказал парламентарий.

Также, по его словам, подмосковными волонтерами с сентября 2023 года организована акция «Доброе дело — школьникам Донбасса».

«Для детей в Донецке, Новоазовске, Тельманово и других населенных пунктах ДНР было собрано более 7,5 тонн книг и канцелярских принадлежностей, — привел председатель Мособлдумы данные и рассказал про другие акции. — А с 11 по 15 марта 2024 года в рамках „Недели добрых дел“ среди подмосковных школьников — дети расписали более 85 тыс. пряников, сплели порядка 10 тыс. кв. м маскировочных сетей, написали более 150 тыс. писем бойцам. Кроме того, в каждом муниципальном образовании Московской области работают Центры поддержки участников СВО и членов их семей, где в режиме службы одного окна можно получить консультацию и помощь по разным вопросам. Всего специалистами и волонтерами отработано более 20 тыс. обращений.

В завершении Игорь Брынцалов добавил, что помимо мер поддержки, в Подмосковье для волонтеров учреждены награды:

благодарность Мособлдумы «За добровольческую (волонтерскую) деятельность»;

грамота Главного управления социальных коммуникаций Московской области «За развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области» — вместе с ней вручается нагрудный знак.

Для добровольцев, оказывающих помощь в зоне проведения спецоперации, установлены:

премия Губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело»;

субсидии НКО, осуществляющим деятельность на развитие гражданского общества;

поощрение самых активных волонтеров билетами на культурно-массовые мероприятия, проводимые в регионе;

вручение атрибутики и сувенирной продукции регионального движения «Волонтеры Подмосковья»;

предоставление стажировок в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В День волонтера Подмосковья спикер регионального парламента поздравил всех причастных к данному событию.

«Радостно видеть, что костяк движения — это наша активная молодежь. Как ребята сами про себя говорят — они просто продолжают соединять хороших людей с хорошими делами. Спасибо волонтерам за то, что они рядом! Здоровья, сил и вдохновения!» — сказал Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.