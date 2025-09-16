сегодня в 17:08

На одной из ферм Орехово-Зуевского округа идет сбор урожая малины

На КФХ «Моя малина» вблизи деревни Анциферово Орехово-Зуевского округа идет сбор урожая малины. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Всего 5 лет назад на этом месте было заболоченное поле. Сегодня — крепкое фермерское хозяйство: почти 4 га ремонтантной сладкой малины сорта «Атлант», — сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Сейчас пик сезона. Ежедневно собирают до 150 кг ягоды. Работа продлится до первых заморозков, и жители округа могут присоединиться к сбору.

ТГ-канал.

Кроме того, несмотря на дождливое лето, урожай в целом в Орехово-Зуевском городском округе хорош: собрано более 1 000 тонн зерна. Овощей открытого грунта произведено 350 тонн, закрытого — более 1 000 тонн.

Кормозаготовка тоже идет полным ходом: уже обработано более 5 тыс. гектаров, заготовлено более 2,6 тыс. тонн сена и 5,6 тыс. тонн сенажа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.