На Общероссийском форуме стратегов обсудят кооперацию государства и бизнеса

Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Алексей Зырянов заявил, что на XXIII Общероссийском форуме стратегов в этом году планируют обсудить сотрудничество предпринимателей, государства и общества, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Каждая следующая стратегия развивает, дополняет предыдущую, ставит перед нами более амбициозные задачи. Жить без стратегии, как и без мечты, невозможно. Стратегия — это то, куда мы хотим прийти, и то, как нам это сделать, наш компас», — сказал эксперт.

По его словам, XXIII Стратегический форум займет два дня, 23 и 24 октября. В рамках мероприятия эксперты проведут дискуссии о сотрудничестве между государством, предпринимательством и общественностью, а также выявят основные драйверы стабильного подъема экономики в многополярной системе.

Планируется обсуждение трехстороннего сотрудничества между Россией, Китаем и Белоруссией: Петербург считается опорным городом в этой коллаборации.

