«На нервяке вторые сутки»: удав сбежал из квартиры в Москве

В Москве удав сбежал из квартиры танцовщицы. Его не могут найти уже вторые сутки, сообщает «МК: срочные новости» .

Девушка некоторое время пыталась отыскать змею сама, но ее попытки не увенчались успехом. Только тогда она призналась в чате дома, что от нее сбежал удав.

Девушка предупредила, что змея относится к неядовитым. Она также отметила, что ее удав не проявляет агрессии. Однако жильцы дома на Нежинской в панике.

Люди боятся открывать окна и заходить в туалет, где из унитаза может выползти огромный удав. Сейчас змею ищут.

Ранее большую полосатую змею нашли под трубой в подвале дома в Москве. Ее передали сотрудникам департамента природопользования и охраны окружающей среды.