На Красногорском заводе имени Зверева проведет мастер-класс по портретной съемке

Красногорский завод имени С. А. Зверева 27 июля проведет мастер-класс по портретной съемке. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участники мероприятия получат фотообъективы бренда «Зенит» для воплощения своих творческих идей. Практические советы по съёмке предоставит эксперт индустрии, фотограф Андрей Жуков.

Маршрут фотопрогулки начнется возле ГУМа, далее участники пройдут по Болотной набережной и завершат прогулку в городском пространстве «ГЭС-2». За это время они потренируются в стрит-фотографии и протестируют фотообъективы КМЗ для портретной съемки, работая с профессиональной моделью.

Перед началом мероприятия Андрей Жуков проведет мастер-класс по использованию мануальной оптики. В процессе съемки фотограф расскажет, как правильно снимать людей на улице при разном освещении, посоветует лучшие ракурсы и поделится секретами создания более выразительных и эмоциональных кадров.

«Фотопрогулка — это интересный формат для фотографов, позволяющий им не только опробовать разные объективы для реализации самых необычных задумок, но и улучшить свои технические навыки. Кроме того, общение с другими специалистами дает возможность получить новый опыт и полезные рекомендации, а профессиональная оценка способствует развитию их творческого потенциала», — сказал генеральный директор Красногорского завода им. С. А. Зверева Евгений Кузнецов.

Завод им. Зверева предложит участникам на выбор семь моделей объективов. Среди них — обладающие высокой светосилой с ярко выраженным «закручивающим» размытием заднего плана. Также для тестирования будут доступны сверхчувствительный объектив с функцией управляемого боке, широкоугольный и другие модели.

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