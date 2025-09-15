На Конгрессе PromSpace обсудят актуальную промышленную повестку страны

3 октября в Центре событий РБК состоится Национальный промышленный Конгресс «PromSpace ». Мероприятие пройдет при официальной поддержке и участии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, передает пресс-служба организаторов.

Конгресс выступает открытой дискуссионной площадкой, посвященной вопросам формирования актуальной промышленной повестки в России, поддержки отечественных производителей и повышения их конкурентоспособности. В фокусе внимания темы технологического лидерства, финансирования и кредитования, автоматизации производств, высокотехнологичного машиностроительного комплекса и тенденций в промышленной обработке материалов.

Мероприятие откроет Деловой завтрак «Инвестиции в промышленный рост: развитие инструментов финансирования и кредитования», в ходе которого участники Конгресса обсудят инструменты государственной поддержки развития промышленной инфраструктуры, роль индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров в укреплении промышленного потенциала российских регионов, льготное финансирование импортозамещающих промышленных производств и пр.

Ключевым событием Конгресса станет Пленарная сессия «Сделано в России: стратегия технологического лидерства и национального суверенитета». Модератором выступит Владимир Гутенев, председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Российской Федерации. Участники обсудят развитие эффективного трансфера технологий между наукой и бизнесом, обеспечение опережающей подготовки кадров для промышленности будущего, механизмы финансовой поддержки российских предприятий для улучшения инвестиционного климата и качественного роста промышленной отрасли, интеграцию отечественных IT-продуктов, передовых решений в области искусственного интеллекта и анализа данных в реальный сектор и пр.

На протяжении всего мероприятия будет работать выставочное пространство, где участники получат возможность познакомиться с передовыми решениями для предприятий, а компании — продемонстрировать реальные продукты потенциальным заказчикам.

Организационно-техническое сопровождение Конгресса осуществляет АНО «Агентство экономического развития». Мероприятие проводится при поддержке и участии Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Союза машиностроителей России. Стратегический партнер Конгресса — АО «ГК Полипласт». Официальные партнеры — ООО «ПК „ИнтерПрицеп“, ООО „Кистоун Лоджистикс“, ООО АТБ „Электроника“.

Место проведения: город Москва, Центр Событий РБК, Космодамианская набережная, дом 52, строение 7.