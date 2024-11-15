На конференции в Петербурге обсудили роль России в европейской истории

В «Невской ратуше» в Санкт-Петербурге прошла международная конференция «XII Волконские чтения»: историки из разных стран обсудили миротворческую и объединяющую роль России в конфликтах в Европе XIX и XX веков, сообщает газета «Петербургский дневник».

«Главным итогом конференции стало то, что сейчас, когда ряд международных отношений со странами Запада находится на грани срыва, мы изучаем опыт XIX и XX веков, видим, что в очередной раз Россия демонстрирует преданность своим союзникам», — рассказал заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Вячеслав Калганов.

В мероприятии приняли участие ученые из России, Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Польши, Мьянмы и Вьетнама. Они также обсудили пути решения сложившейся на сегодня сложной ситуации.

Волконские чтения ежегодно проводит Министерство обороны РФ. Эта конференция направлена, в том числе, на налаживание контактов на международном уровне.