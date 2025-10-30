На конференции «Авито Услуг» обсудили будущее отрасли ремонта и строительства

В Москве прошла третья ежегодная конференция «Авито Услуг», посвященная рынку ремонта и строительства. Участники — представители компаний, эксперты и предприниматели — подвели итоги 2025 года и обсудили тенденции, которые будут определять развитие отрасли в ближайшие годы, передает пресс-служба компании.

Представители отрасли и крупного бизнеса отметили, что после периода бурного роста последних лет рынок выходит на траекторию более рационального развития. На фоне стабилизации спроса строительные компании усиливают внимание к управлению издержками, повышению эффективности и производительности труда.

«Компании, которые продолжают работать по инерции, теряют и качество, и прибыльность. При этом на рынке заметны позитивные тенденции. Растут сегменты строительных услуг, внутренней отделки, благоустройства и сада. С 2020 года устойчиво увеличивается спрос на индивидуальное жилищное строительство, и сейчас проявляется отложенный эффект — владельцы домов активно реконструируют и благоустраивают свои объекты. Мы также наблюдаем переход от модели DIY — „сделай сам“ — к формату DIFM — „сделай со мной“. Все больше клиентов доверяют исполнителям основную часть работ, оставляя за собой контроль ключевых решений. Этот тренд поддерживает спрос и открывает новые возможности для подрядчиков и частных мастеров», — считает руководитель бизнес-направления «Строительство и ремонт» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.

С этим согласился генеральный директор INFOLine-Аналитики Михаил Бурмистров. По его словам, спрос на услуги ремонта и строительства продолжает расти, несмотря на непростую экономическую ситуацию.

«Сегодня в России более 21 млн одиночных домохозяйств. Экономически активными становятся молодые потребители, которые предпочитают доверять ремонт профессионалам, а не заниматься им самостоятельно. Ключевым ограничением для рынка остается дефицит мастеров и рабочих, а также рост стоимости услуг — более чем на 70% за последние два года», — подчеркнул он.

Кроме того, меняется структура рынка. Все больше покупателей выбирают квартиры меньшей площади и объекты с готовой или предчистовой отделкой — 54% квартир, продаваемых застройщиками, — однокомнатные, а 37% — с предчистовой отделкой. Параллельно растет востребованность долгосрочной аренды: за полгода спрос увеличился на 12%. Это также поддерживает сегмент локальных работ — замены электрики, сантехнических систем, плитки и обоев, — где клиенты ожидают быстрый и предсказуемый результат.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что рынок постепенно становится более зрелым, технологичным и профессиональным. Его развитие все больше опирается на цифровизацию, стандарты сервиса и качество коммуникации между заказчиком и исполнителем. Цифровые инструменты помогают компаниям сохранять маржинальность при росте себестоимости, снижать маркетинговые издержки и формировать стабильный поток заказов.