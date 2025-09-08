На Камчатке нашли американский военный самолет времен ВОВ

На Камчатке продолжается экспедиция Русского географического общества, целью которой является подъем со дна озера американского самолета, задействованного в Курильской десантной операции августа 1945 года.

Как сообщил руководитель Русской подводно-исследовательской экспедиции Роман Дунаев газете «Известия», за два дня работ удалось отсоединить хвостовую часть самолета, вывести ее на мелководье и поднять с помощью вертолета.

«Это очень трогательный момент — видеть, как спустя 80 лет фрагмент истории буквально возвращается из забвения», — отметил Дунаев.

Операция проводится с применением современного оборудования и при участии опытных водолазов, которые расчищают объект от донных отложений и обеспечивают безопасный подъем. Поднятые фрагменты будут направлены на реставрацию и последующее экспонирование в музеях, что позволит сохранить память о совместной борьбе советских и американских войск против милитаристской Японии на заключительном этапе Второй мировой войны.