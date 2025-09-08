На Камчатке нашли американский военный самолет времен ВОВ

Экспедиция РГО поднимает со дна камчатского озера американский самолет
Общество

На Камчатке продолжается экспедиция Русского географического общества, целью которой является подъем со дна озера американского самолета, задействованного в Курильской десантной операции августа 1945 года.

Как сообщил руководитель Русской подводно-исследовательской экспедиции Роман Дунаев газете «Известия», за два дня работ удалось отсоединить хвостовую часть самолета, вывести ее на мелководье и поднять с помощью вертолета.

«Это очень трогательный момент — видеть, как спустя 80 лет фрагмент истории буквально возвращается из забвения», — отметил Дунаев.

Операция проводится с применением современного оборудования и при участии опытных водолазов, которые расчищают объект от донных отложений и обеспечивают безопасный подъем. Поднятые фрагменты будут направлены на реставрацию и последующее экспонирование в музеях, что позволит сохранить память о совместной борьбе советских и американских войск против милитаристской Японии на заключительном этапе Второй мировой войны.