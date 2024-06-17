На юге Подмосковья за 17 июня выпало 70% от месячной нормы осадков

За 17 июня на юге Московской области выпало 70% от всей нормы осадков июня, сообщает специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале .

Сильный дождь обрушился на юг Подмосковья. Тишковец опубликовал данные по осадкам частных метеостанций. В Подольске — 55 мм (70% от месячной нормы), в Мосрентгене — 31 мм.

Также стали известны осадки в Троицке — 22 мм, в Люберцах — 16 мм.

Официальные данные по осадкам поступят в 21.30.

Ранее в Московском регионе был объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра. Жителей предупредили также о граде.