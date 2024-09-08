На избирательные участки Подмосковья приходят впервые голосующие

С 6 по 8 сентября жители выбирают депутатов в муниципальные Советы в 25 городских округах Московской области. Ещё в трёх городских округах — Пушкинском, Наро-Фоминском и Подольске, проходят дополнительные выборы. В числе избирателей не только пенсионеры, ветераны и люди средних лет, но и молодежь, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Александр Дроздов впервые в жизни пришел на выборы. Ему исполнилось 18 лет только в этом году. На избирательном участке он немного растерялся, но члены комиссии пришли на помощь. Они объяснили, как получить бюллетень и выразить свою волю. Избиратели, достигшие возраста 18 лет, которые голосуют в первый раз в своей жизни, получают поздравления и символические подарки.

В Реутове работают избирательные участки с 8:00 до 20:00 часов. Всего расположено 46 избирательных участков.

Узнать номер и адрес можно на портале cikrf.ru. Также можно проголосовать онлайн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.