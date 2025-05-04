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На границе РФ с Эстонией образовалась очередь после военных учений

После трехдневного перерыва Эстония открыла границу с Россией, на пропускных пунктах возникли большие пробки, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на ERR.

Отмечается, что желающим пересечь границу пришлось долго ждать у пограничного пункта в Нарве. Время на пересечение границы с эстонской стороны составляло от 3,5 до 8 часов.

Также сообщается, что те, кто имеет право по закону въехать в страну из России, проезжали без очередей.

Ранее эстонские военные совместно с подразделениями стран НАТО начали масштабные учения Siil 2025 («Ёж-2025») в непосредственной близости от российских границ.

Маневры продлятся с 5 по 23 мая и станут крупнейшими в этом году на территории прибалтийской республики.

Основные задачи учений — отработка механизмов быстрого развертывания сил альянса на эстонской территории, интеграция союзнических контингентов в структуру эстонской дивизии и проверка боеготовности регулярных войск и ополчения «Кайтселийт».