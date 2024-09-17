На границе Норвегии и России зафиксировали скачок радиации
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В Норвегии заявили о повышении уровня радиации на границе с Россией, сообщает Telegram-канал «Лента дня».
Норвежские специалисты выявили следы элементов, возникающих во время запуска или обслуживания ядерного реактора, а также входящих в состав ядерного оружия. Точное их происхождение не называется.
По данным экспертов, в настоящий момент радиация не представляет опасности. Однако ее уровень выше нормальных порогов.
В Кремле на данный момент заявления норвежских специалистов не прокомментировали.
Ранее у берегов Норвегии нашли труп «российского кита-шпиона». Причину его гибели планируют установить в рамках специальной экспертизы.