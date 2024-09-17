сегодня в 16:43

На границе Норвегии и России зафиксировали скачок радиации

В Норвегии заявили о повышении уровня радиации на границе с Россией, сообщает Telegram-канал « Лента дня ».

Норвежские специалисты выявили следы элементов, возникающих во время запуска или обслуживания ядерного реактора, а также входящих в состав ядерного оружия. Точное их происхождение не называется.

По данным экспертов, в настоящий момент радиация не представляет опасности. Однако ее уровень выше нормальных порогов.

В Кремле на данный момент заявления норвежских специалистов не прокомментировали.

Ранее у берегов Норвегии нашли труп «российского кита-шпиона». Причину его гибели планируют установить в рамках специальной экспертизы.