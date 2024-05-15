На «ГОСЗАКАЗе» Подмосковье представило проекты федерального значения

Московская область на площадке XIX Всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» представила крупнейшие проекты, реализуемые в регионе в рамках создания технологического суверенитета страны. О реализации стратегических инвестпроектов в промышленности на территории Подмосковья рассказал первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский.

Он выступил в рамках дискуссии «Знает ли промышленность, что нужно государству? Или концепция создания цифровой информационной инжиниринговой платформы».

«Бизнес получил четкие сигналы от государства по развитию стратегических направлений в промышленности. На территории Подмосковья, например, мы реализуем сразу несколько производственных проектов, которые направлены на выпуск продукции федерального назначения. Это, в частности, проекты в автомобилестроении, двигателестроении, станкостроении и другие. Всего же в сфере импортозамещения в Подмосковье заявлено более 280 инвестпроектов, суммарным объемом инвестиций — свыше 280 млрд рублей», — рассказал Евгений Подлипенский.

Среди проектов федерального значения первый замминистр назвал развитие дизелестроения на базе «Коломенского завода», который входит в состав компании «Трансмашхолдинг». В создание новой линейки двигателей компания планирует инвестировать порядка 26 млрд рублей. Производство необходимо для обеспечения потребности российских потребителей в железнодорожном транспорте, судостроении и генерации электроэнергии.

Еще один мегапроект в Подмосковье реализует группа «ГОРМАШ ГЛОБАЛ», которая ведет строительство современного завода по производству горно-шахтных машин — важнейшей продукции для развития горнодобывающей промышленности в стране. Инвестиции в проект оцениваются в 41 млрд рублей.

Таким образом, заключил Подлипенский, инвестиционный блок правительства Московской области находится в прямом контакте с бизнесом, в том числе с крупными инвесторами, для направления курса по созданию технологического суверенитета России. При этом создание единой цифровой платформы, где все потенциальные инвесторы будут видеть потребности государства, повысит эффективность процесса инициации импортозамещающих проектов.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.