На гендиректора АО «Княгинская швейная фабрика» завели дело за дачу взятки

По версии следствия, в 2017 году мужчина передал Демчику взятку в размере 4 млн рублей. За это предприятие Свистунова сделали соисполнителем по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд российской армии на общую сумму более 574 млн рублей.

Свистунова задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача вятки в особо крупном размере). Суд избрал гендиректору меру пресечения в виде заключения под стражу. Дело, фигурантом которого он является, продолжают расследовать.

Демчик также был задержан. В отношении его возбудили дело за получение взятки в особо крупном размере.