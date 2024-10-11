На гендиректора АО «Княгинская швейная фабрика» завели дело за дачу взятки
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В отношении гендиректора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова возбуждено уголовное дело за дачу взятки экс-начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику, сообщает Информационный центр СК России.
По версии следствия, в 2017 году мужчина передал Демчику взятку в размере 4 млн рублей. За это предприятие Свистунова сделали соисполнителем по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд российской армии на общую сумму более 574 млн рублей.
Свистунова задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача вятки в особо крупном размере). Суд избрал гендиректору меру пресечения в виде заключения под стражу. Дело, фигурантом которого он является, продолжают расследовать.
Демчик также был задержан. В отношении его возбудили дело за получение взятки в особо крупном размере.