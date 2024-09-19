На французской Мартинике из-за волны беспорядков ввели комендантский час

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На острове Мартиника шесть полицейских получили ранения во время протестов, которые продолжаются несколько дней из-за подорожания продовольствия.

«С вечера среды 18 сентября вводится комендантский час с 21.00 до 05.00», — сообщает радиостанция France Info.

Ранее назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что в подконтрольных ВСУ Димитрове (Мирноград) и Селидове в Донецкой Народной Республике (ДНР) ввели почти круглосуточный комендантский час.