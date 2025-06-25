На форуме «Земляне» стартует третья панельная дискуссия

Общество

После разговора о «человеке вмешивающемся» со Станиславом Дробышевским приглашенные эксперты обсудят со студентами самое масштабное последствие этого вмешательства — изменение климата и то, как мы можем им управлять.

Начало третьей дискуссии на тему «Управление климатом: от сценариев к решениям. Как соблюсти баланс интересов?» состоится в 14:00 (МСК).

Ключевыми вопросами для обсуждения станут:

  • Каким будет климат через 20, 50, 100 лет?
  • Возможно ли научиться управлять климатическими процессами, а не просто адаптироваться?
  • Как промышленность может стать экологически нейтральной или даже полезной для планеты?

Своим мнением с нами поделятся:

  • Игорь Мураев, заместитель председателя Правительства Архангельской области;
  • Сергей Колпаков, главный эколог филиала Группы «Илим» в Коряжме;
  • Екатерина Зотова, климатолог, блогер и исследовательница Арктики;
  • Павел Степанян, основатель группы компаний «Эколайф»;
  • Егор Мусин, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, доцент МПТУ;
  • Денис Кондратьев, генеральный директор аналитического агентства «Центр системных решений»;
  • Юлия Конина, заместитель главного эколога АО «Архангельский ЦБК».