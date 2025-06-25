На форуме «Земляне» стартует третья панельная дискуссия
После разговора о «человеке вмешивающемся» со Станиславом Дробышевским приглашенные эксперты обсудят со студентами самое масштабное последствие этого вмешательства — изменение климата и то, как мы можем им управлять.
Начало третьей дискуссии на тему «Управление климатом: от сценариев к решениям. Как соблюсти баланс интересов?» состоится в 14:00 (МСК).
Ключевыми вопросами для обсуждения станут:
- Каким будет климат через 20, 50, 100 лет?
- Возможно ли научиться управлять климатическими процессами, а не просто адаптироваться?
- Как промышленность может стать экологически нейтральной или даже полезной для планеты?
Своим мнением с нами поделятся:
- Игорь Мураев, заместитель председателя Правительства Архангельской области;
- Сергей Колпаков, главный эколог филиала Группы «Илим» в Коряжме;
- Екатерина Зотова, климатолог, блогер и исследовательница Арктики;
- Павел Степанян, основатель группы компаний «Эколайф»;
- Егор Мусин, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, доцент МПТУ;
- Денис Кондратьев, генеральный директор аналитического агентства «Центр системных решений»;
- Юлия Конина, заместитель главного эколога АО «Архангельский ЦБК».