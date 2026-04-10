На форуме труда в Петербурге обсудили ИИ и страх обмана

Более 1,2 тыс студентов посетили стенды компаний на форуме труда в Петербурге

В Петербурге 8 апреля прошел X Международный молодежный форум труда «Архитекторы будущего». Студенты и работодатели обсудили навыки работы с ИИ, ожидания по зарплатам и опасения молодых соискателей, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Форум традиционно приняла Михайловская дача — кампус Высшей школы менеджмента СПбГУ. На площадке работали 40 стендов компаний и состоялось около 40 мероприятий — от панельных дискуссий до дебатов. Зарегистрировались более 1,2 тысячи студентов.

Председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Василий Пониделко подчеркнул значение темы трансформации профессий.

«Все специальности будут трансформироваться под влиянием внешней среды, но навыки, полученные в процессе труда, незаменимы», — рассказал он.

Заместитель руководителя hh.ru по работе с государственными органами Даниил Чугунов сообщил, что доля вакансий для молодежи 14–24 лет выросла с 15 до 19% за два года. В среднем работодатели предлагают 75 тыс. рублей. Чаще всего ищут административный и обслуживающий персонал, сотрудников в логистику и спортивные клубы. В 2% вакансий требуется умение работать с искусственным интеллектом.

Главное опасение молодых соискателей — риск обмана и размытые обязанности. Чтобы усилить резюме, hh.ru запустила проекты с «Добро.рф», Российскими студенческими отрядами и платформой «Россия — страна возможностей»: волонтерский опыт можно добавить в профиль.

Эксперты отметили, что молодежь ценит гибкость, технологичность и открытый диалог в коллективе, а ИИ рассматривает как инструмент для решения рутинных задач.

