На форуме «Кибербезопасность в финансах» обсудили создание новых инструментов

Генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Алексей Фетисов выступил на сессии банка ВТБ в рамках уральского форума «Кибербезопасность в финансах». В своем выступлении он подчеркнул актуальность платформенного подхода в современных условиях и поделился опытом своей компании в разработке инновационных решений для кибербезопасности, сообщает пресс-служба Т1.

Фетисов рассказал о ключевых достижениях команды Т1, включая создание финплатформы — решения для автоматизации и оптимизации банковских сервисов. Эта платформа, основанная на алгоритмах анализа процессов и технологиях искусственного интеллекта, позволяет значительно ускорить вывод продуктов на рынок, сократить время на поиск и устранение неполадок, а также оперативно выявлять аномалии в работе систем.

Особое внимание спикер уделил микросервисной архитектуре, отметив, что ее внедрение требует кардинального пересмотра подходов к организации процессов, командной работе и автоматизации. Он подчеркнул, что даже самая продуманная система не будет эффективной без четких регламентов и постоянного мониторинга. Если сотни компонентов функционируют без должной прозрачности, это может поставить под угрозу стабильность всей инфраструктуры.

«В современных распределенных системах, где тысячи сервисов взаимодействуют через API, архитектура и процессы должны изначально обеспечивать стабильность обновлений. Чтобы сочетать скорость разработки с управляемостью системы, мы в Т1 опираемся на три ключевых принципа: API-first, Process Mining и стандартизацию. Строгий контроль, автоматизация и повторное использование проверенных решений — основа надежности и масштабируемости ИТ-инфраструктуры», — отметил Фетисов.

Он добавил, что ошибки в ее структурных слоях могут иметь серьезные последствия, поэтому важно избегать хаотичных кастомных разработок и применять только проверенные технологии.

Уральский форум «Кибербезопасность в финансах» является ключевым мероприятием Банка России, где обсуждаются актуальные вызовы и тенденции в области информационной безопасности, а также перспективы повышения киберустойчивости финансовых организаций.