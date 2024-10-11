На Эвересте нашли останки пропавшего 100 лет назад альпиниста Эндрю Ирвина

В 1924 году группа альпинистов из Британии пыталась покорить Эверест, но в итоге пропала. Предположительно, останки одного из участников нашли спустя 100 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на National Geographic.

«Открытие, сделанное группой National Geographic спустя 100 лет после исчезновения альпиниста, <…> может добавить новые подсказки для раскрытия одной из величайших приключенческих тайн всех времен», — говорится в публикации.

Предполагается, что часть найденной ноги принадлежит альпинисту Эндрю Ирвину. Он был участником экспедиции вместе с известным альпинистом Джорджем Мэллори, останки которого нашли еще в 1999 году.

Причина гибели группы альпинистов, пропавшей в 1924 году, до сих пор остается неизвестной. Возможно, найденные останки помогут установить, что случилось с людьми в роковой день.