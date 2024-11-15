На дне Балтийского моря нашли пароход, затонувший в конце Второй мировой войны

На дне Балтийского моря был обнаружен пароход, затонувший в конце Второй мировой войны. Его нашли водолазы из Германии, сообщает Bild на русском *.

Речь идет о немецком пароходе «Express I». С его помощью проводили эвакуацию солдат и беженцев. Судно затонуло у побережья Дании в мае 1945 года. Обнаружить его обломки смогли только сейчас.

Известно, что пароход построили в 1911 году для речных перевозок. Он разломился и затонул во время шторма, когда следовал из Данцига в Любек. В тот момент на корабле была команда из 300 человек. Она пыталась спастись от наступления советских войск.

Некоторых выживших могло спасти другое судно — «Express III». Оно сумело добраться до датского берега. Однако считается, что большая часть команды погибла.

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*СМИ признано в России иностранным агентом.