На директора школы в Петербурге составили протокол об ЛГБТ*-пропаганде

В Санкт-Петербурге директор Кембриджской международной школы, от которой требуют освободить здание, стал фигурантом административного дела о пропаганде ЛГБТ*, сообщает «Фонтанка SPN Online» .

Рим Хазибеков не стал вдаваться в подробности обвинений, но уточнил, что будет выступать на суде 25 декабря, чтобы защитить свое честное имя. От него продолжают требовать освободить здание школы.

По словам директора, на него составили протокол за публикацию поста в Instagram**, написанного после конференции в Финляндии в 2018 году. Сам мужчина не считает, что текст содержит ЛГБТ*-пропаганду.

Он назвал сложившуюся ситуацию «притянутой за уши».

Накануне школа проиграла суд владельцу здания, в котором находится в последние годы. Тот просит вернуть ему помещение. Кембриджской международной школе придется освободить площадку.

Ранее в московской школе разгорелся скандал из-за ученика, который оскорблял учителя на уроке и записывал это все на видео. После этого школьник отчислился.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

**Принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.