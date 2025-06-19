На десяти улицах Реутова появятся новые светильники

В рамках программы губернатора Московской области «Светлый город» в Реутове на десяти улицах обновится система уличного освещения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Установку опор и замену светильников, среди прочих тем, обсудили на еженедельном оперативном совещании в администрации городского округа.

«Очень важно синхронизировать эти работы с городскими службами, — отметил на совещании первый заместитель главы Алексей Ковязин. — Мы должны продумать определенную последовательность действий, чтобы работа одних структур не мешала и не сводила к нулю работу других».

В качестве примера он привел реконструкцию проспекта Мира: сейчас там идут дорожные работы, и установку светильников необходимо выполнить до того, как будет завершена укладка асфальта. Иначе дорожное покрытие может быть повреждено и его придется ремонтировать снова.

Улицы, где будет модернизирована система освещения, уже определены: ул. Октября, д. 8, Юбилейный пр-кт, д. 11, Носовихинское шоссе, д. 8, Юбилейный пр-кт, д. 13, ул. Победы, д. 2, ул. Комсомольская, д. 1, пр-кт Мира, д. 51-83, ул. 5-я Линия, ул. 7-я Верхняя линия, ул. Фабричная, ул. Парковая, д. 8.

Работы завершат до конца года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.