На чемпионате по игре «Камень, ножницы, бумага» в Москве разыграют 1 млн рублей

В Москве состоится чемпионат по игре «Камень. Ножницы. Бумага». Турнир станет одним из самых ярких и увлекательных событий фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», а победитель получит 1 млн рублей, сообщается на сайте мэра Москвы.

Принять участие в турнире смогут все желающие в возрасте от 6 лет. Первый этап пройдет с 1 июня по 1 сентября. Еженедельно с 10:00 до 20:00 на Чистопрудном бульваре будут проводиться квалификационные соревнования. После подсчета рейтинговых баллов будут отобраны сильнейшие участники.

Также принять участие в квалификационном этапе все желающие смогут на площадках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Команда турнира ежедневно будет посещать по 3 из них и определит обладателей первого, второго и третьего мест в каждом административном округе.

Финалы окружных квалификационных соревнований пройдут на фестивальных площадках «Московских сезонов». Победителям отборочного этапа вручат награды.

С 5 по 8 сентября пройдет финальный этап соревнований. На площадках празднования Дня города сразятся 48 участников. Главный приз турнира — 1 млн рублей и пояс чемпиона Москвы. Серебряному и бронзовому призерам вручат призы в размере 500 и 250 тыс. рублей, а также почетные кубки.

Ранее костюмированный сап-заплыв в рамках гастрономического фестиваля прошел в Москве. На старт вышли более 600 сказочных персонажей, а авторам лучших костюмов вручили денежные призы.