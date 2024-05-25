Костюмированный сап-заплыв в рамках гастрономического фестиваля прошел в Москве

В столице прошел традиционный сап-карнавал в рамках гастрономического фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя». На старт на Водоотводном канале вышли более 600 сказочных персонажей, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Участники в ярких костюмах на декорированных сап-бордах прошли по живописному историческому маршруту от подножия Третьяковского моста до памятника Петру I и обратно. Авторам лучших костюмов вручили денежные призы.

При этом участникам нужно было придумать наряд, сочетающийся со спасательным жилетом, так как без него на костюмированную регату не допускали. В ход шли маски, ушки, пиратские шляпы, парики, кокошники, необычный грим и другие яркие детали.

Победу в заплыве одержал Михаил Рютов, который предстал в русском народном костюме рыбака из сказки А. С. Пушкина о золотой рыбке. Второе место заняли Максим и Дарья Карауловы в костюмах спасателя и сотрудника ДПС. Замкнул тройку лидеров Леонид Варламов в костюме крокодила. Награда за 1 место составила 100 тыс. рублей, 70 тыс. и 30 тыс. — за 2 и 3 соответственно.

Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Участникам, которые отправились в SUP-заплыв на огромной пицце, вручили специальный приз.

«Участники костюмированной регаты еще раз доказали, что москвичи — люди креативные, умеющие делать поразительные вещи. Признаюсь, было очень трудно выбрать лучших, и считаю, что победители здесь — все сапбордисты!», — сказала член жюри, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева.

На странице «Московских сезонов» в социальных сетях будут опубликованы фотографии всех участников костюмированного сап-заплыва. Набравшие наибольшее число лайков получат вознаграждение.