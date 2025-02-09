На час меньше: в России предложили сократить рабочую неделю
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В правительство РФ поступил новый законопроект, разработанный представителем ЛДПР Ярославом Ниловым. Документ, направленный на изменение Трудового кодекса РФ, предполагает введение сокращенного рабочего графика, пишет ТАСС.
Инициатива главы думского комитета по социальной политике и делам ветеранов заключается в уменьшении продолжительности рабочего дня на один час в пятницу при пятидневной рабочей неделе.
Предложенные Ниловым изменения могут существенно повлиять на организацию трудового режима россиян, установив более гибкий график работы в предвыходные дни. Законодательная инициатива предполагает обязательное сокращение пятничной смены на один час при сохранении общей трудовой нормы для работников с пятидневным графиком.
По мнению авторов законопроекта, данное нововведение положительно скажется на производительности труда и поможет сберечь здоровье сотрудников. Хотя работодатели и в настоящее время могут по своему усмотрению сокращать рабочее время в пятницу, законодательное закрепление этой нормы становится необходимым в современных условиях.