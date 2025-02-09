На час меньше: в России предложили сократить рабочую неделю

Инициатива главы думского комитета по социальной политике и делам ветеранов заключается в уменьшении продолжительности рабочего дня на один час в пятницу при пятидневной рабочей неделе.

Предложенные Ниловым изменения могут существенно повлиять на организацию трудового режима россиян, установив более гибкий график работы в предвыходные дни. Законодательная инициатива предполагает обязательное сокращение пятничной смены на один час при сохранении общей трудовой нормы для работников с пятидневным графиком.

По мнению авторов законопроекта, данное нововведение положительно скажется на производительности труда и поможет сберечь здоровье сотрудников. Хотя работодатели и в настоящее время могут по своему усмотрению сокращать рабочее время в пятницу, законодательное закрепление этой нормы становится необходимым в современных условиях.