На бухгалтера алкохолдинга «повесили» долг в 782 млн руб после увольнения

Бывший бухгалтер алкогольного холдинга утверждает, что ее подставили и «повесили» на нее долг в 782 млн рублей через шесть лет после увольнения, сообщает Baza .

Юлия трудилась в компании с 2014 по 2016 год. В ее задачи входило бухгалтерское сопровождение, составление налоговых деклараций. Женщина утверждает, что работала вне штата, не имела права подписи и доступа к счетам, а только сдавала отчетность.

В 2015 году компания попала под уголовное дело. Велось разбирательство по факту уклонения от уплаты налогов и акцизов. Во время следствия Юлия уволилась.

Спустя четыре года оперативники нагрянули к ней с вопросами по новому уголовному делу. Сначала женщина выступала в качестве свидетеля, но вскоре стала обвиняемой. По мнению суда, она сознательно проворачивала махинации с отчетностью по требованию руководства.

Правоохранители утверждают, что женщина занизила данные в налоговой декларации — якобы компания отгрузила около 4 тысяч литров спирта вместо 71 тысячи. Из-за этого акциз уменьшился больше чем на 33 млн рублей.

Вместе с этим налоговая служба подала на Юлию и финансового директора компании гражданский иск более чем на 700 млн рублей. В мае 2024 года суд арестовал все счета женщины.

Сама она утверждает, что с 2018 года является вдовой с ребенком на иждивении. У нее нет средств, чтобы отдать такой огромный долг. Кроме того, женщина даже не может провести процедуру банкротства. Юлия считает, что ее подставило бывшее начальство.

При этом у самого руководителя компании по аналогичным делам есть долг в размере 2 млрд рублей. Компания сейчас проходит процедуру банкротства.

