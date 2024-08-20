На блогера-инцела Поднебесного завели уголовное дело

Блогер-инцел Алексей Поднебесный стал фигурантом уголовного дела о совершении преступлений против половой неприкосновенности школьницы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина говорила, что подаст на 46-летнего мужчину заявление в СК. Она пошла на это после появления в Сети видео, где Поднебесный целует 15-летнюю девушку.

По версии следствия, 2 августа мужчина в ТЦ на Невском проспекте совершил развратные действия с несовершеннолетней без актов насилия. Также он, предположительно, вступил с ней в половую связь 3 августа.

Уголовное дело открыто по частям 1 статьи 134 и части 1 статьи 135 УК России — половое сношение и совершение развратных действий без насилия с лицом, не достигшим возраста 16 лет.

Ранее Поднебесный приехал в Петербург и попросил фанатов показать ему город. На просьбу откликнулась несовершеннолетняя девочка, которая, предположительно, и стала объектом развратных действий.