На билетах «Укржелдороги» заменили русский язык английским
С билетов «Укржелдороги» убрали русский язык
С билетов «Укржелдороги» убрали русский язык и заменили его на английский ради «европейских стандартов», пишет РБК.
Издание «Страна» опубликовала новый вид проездных билетов с комментариями замминистра общин и территорий Тимура Ткаченко.
«Отказ от дубляжа на русском языке является не только символическим. Использование английского… демонстрирует европейские стандарты обслуживания», — заявил украинский чиновник.
По его словам, нововведение должно помочь интеграции в международное пространство и улучшить комфорт иностранных пассажиров.
Ранее Верховная Рада Украины по требованию Еврокомиссии ужесточила использование русского языка в стране.