На билетах «Укржелдороги» заменили русский язык английским

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С билетов «Укржелдороги» убрали русский язык и заменили его на английский ради «европейских стандартов», пишет РБК .

Издание «Страна» опубликовала новый вид проездных билетов с комментариями замминистра общин и территорий Тимура Ткаченко.

«Отказ от дубляжа на русском языке является не только символическим. Использование английского… демонстрирует европейские стандарты обслуживания», — заявил украинский чиновник.

По его словам, нововведение должно помочь интеграции в международное пространство и улучшить комфорт иностранных пассажиров.

Ранее Верховная Рада Украины по требованию Еврокомиссии ужесточила использование русского языка в стране.