На Бали задержали основателя «русской деревни»

На Бали задержали Андре Фрея, основателя комплекса апартаментов PARQ Ubud, также известного как «русская деревня» из-за особой популярности у туристов из РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на индонезийский портал Detik.

Власти острова объясняют его задержание нарушением «русской деревней» правил, связанных с получением разрешений на землепользование.

Он якобы намеренно переоборудовал плодородные сельскохозяйственные земли в районе Убуд под виллы и различные туристические объекты в коммерческих целях.

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