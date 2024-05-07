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Марочко: украинские летчики появились на авиабазе НАТО в Румынии

Военный эксперт, отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко заявил, что на авиабазе НАТО в Румынии заметили украинских пилотов. По его словам, военный объект находится около международного аэропорта «Михаил Когэлничану», сообщает «Царьград» .

На базе в целом растет присутствие «натовского» контингента — на грузо-транспортных бортах прибывают военнослужащие, военная техника, боеприпасы и оружие. Как отметил Марочко, на румынской авиабазе также заметили истребители и штурмовики.

«Среди личного состава выявлена группа военнослужащих в спецформе летчиков, разговаривающая на украинском языке», — написал офицер в своем Telegram-канале, ссылаясь на осведомленные источники.

Ранее в российском МИД заявили, что РФ начнет расценивать F-16 на Украине как носителей ядерного оружия.

