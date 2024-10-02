На Аляске выберут самого жирного медведя

В среду на Аляске стартовало онлайн-голосование, согласно которому зрители могут выбрать самого жирного медведя, сообщает RG.RU .

Голосование проходит в рамках ежегодного конкурса «Неделя толстого медведя», который проводится в Национальном парке и заповеднике Катмай. Зрителям предлагается выбрать фаворита, который, на их взгляд, откормился больше других.

Цель — выявить самого откормленного хищника из 2200 обитателей заповедника, которые объедаются икрой, чтобы пережить зиму. Голосование состоит из двух этапов, в которых обычно участвуют 10-12 медведей. Фавориты, набравшие наибольшее количество голосов в первом раунде, перейдут в следующий, а затем среди них выберут победителя. Голосование продлится до 8 октября.

Хищников, которые будут бороться за звание самого толстого в этом году, организаторы представили во вторник. За день до этого одну из участниц, известную как Медведь 402, убили ее сородичи во время драки.

Отмечается, что взрослые самцы бурых медведей обычно весят от 270 до 410 кг в середине лета. К моменту начала спячки их вес может достигать 450 кг. Самки же весят на треть меньше.

Ранее в Петропавловске-Камчатском зафиксировали нашествие медведей. Жители боятся выходить на улицу, ведь хищники разгуливают возле школ и жилых домов.