Мытищинцы отпраздновали Международный День космонавтики и авиации

В парке Мира в Мытищах состоялось празднование Дня первого полета человека в космос. Мероприятие называлось «Фестиваль космических чудес» и привлекло около 400 жителей и гостей города, желающих погрузиться в атмосферу космических открытий и научных достижений, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Праздник начался с театрализованного представления «Космическое приключение», которое пргрузило зрителей в путешествие по просторам Вселенной. Для юных исследователей была организована специальная научная лаборатория «Космические опыты и эксперименты», где дети познакомились с волшебством космических наук. Творческой частью программы стал мастер-класс «Моя ракета», где участники смогли создать собственные космические корабли, отправляющиеся в путешествие. А праздничный концерт «С днем космонавтики» подарил зрителям знакомые всем песни.

Фестиваль стал настоящим праздником науки, творчества и космических открытий, объединившим людей разных возрастов и интересов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.